Шойгу подключил военных к восстановлению железнодорожного сообщения с Мурманском

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны Сергей Шойгу дал указание перебросить военных железнодорожников на работы по восстановлению обвалившегося моста через реку Кола в Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мост обрушился 1 июня, перерезав железнодорожное сообщение с Мурманском.

Железнодорожным транспортом из Брянской области в Оленегорск перебросят военнослужащих, военную технику и специальный железнодорожный подвижной состав железнодорожного батальона 29 отдельной железнодорожной бригады. Еще людей и спецтехнику инженерных войск Западного военного округа туда перевезут самолетами.

"Всего для выполнения задачи по оказанию помощи в восстановлении железнодорожного сообщения на участке Кола - Выходной будет задействовано более 100 военнослужащих и 42 единицы специальной военной техники", отмечается в сообщении.

О том, что к восстановлению моста подключатся военные, 2 июня сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он отметил, что эти работы профинансируют РЖД. Он также выразил надежду, что железнодорожное сообщение с Мурманском может быть восстановлено до конца июня за свет ускорения строительства участка по линии Выходной-Лавна, начатого по проекту развития Мурманского транспортного узла. Ранее предполагалось, что участок достроят до конца 2020 года.