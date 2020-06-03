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Шойгу подключил военных к восстановлению железнодорожного сообщения с Мурманском

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны Сергей Шойгу дал указание перебросить военных железнодорожников на работы по восстановлению обвалившегося моста через реку Кола в Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мост обрушился 1 июня, перерезав железнодорожное сообщение с Мурманском.

Железнодорожным транспортом из Брянской области в Оленегорск перебросят военнослужащих, военную технику и специальный железнодорожный подвижной состав железнодорожного батальона 29 отдельной железнодорожной бригады. Еще людей и спецтехнику инженерных войск Западного военного округа туда перевезут самолетами.

"Всего для выполнения задачи по оказанию помощи в восстановлении железнодорожного сообщения на участке Кола - Выходной будет задействовано более 100 военнослужащих и 42 единицы специальной военной техники", отмечается в сообщении.

О том, что к восстановлению моста подключатся военные, 2 июня сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он отметил, что эти работы профинансируют РЖД. Он также выразил надежду, что железнодорожное сообщение с Мурманском может быть восстановлено до конца июня за свет ускорения строительства участка по линии Выходной-Лавна, начатого по проекту развития Мурманского транспортного узла. Ранее предполагалось, что участок достроят до конца 2020 года.

Мурманская область Андрей Чибис Мурманск РЖД Кола Минобороны Сергей Шойгу

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