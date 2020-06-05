Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:50Заразились
на 05.06В России 449 834+8 726В мире 6 632 985+124 350

МЧС сообщило о локализации разлива нефтепродуктов в Норильске

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Розлив нефтепродуктов в Норильске локализован, собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве отметили, что для проведения работ у спасателей на вооружении имеется специальная техника (плавсредства, мотопомпы), оборудование и инструменты. "Группировку спасателей планируется увеличить до 500 специалистов. Спасатели будут оказывать необходимую помощь региону до полной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - добавили в пресс-службе.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив топлива на проезжую часть технологической дороги, из-за чего загорелся ехавший по ней автомобиль.

В результате происшествия разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

Было возбуждено четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. В среду, 3 июня, разлив топлива в Норильске объявлен ЧС федерального уровня.

Разлив топлива в Норильске

8
Хроника 29 мая – 05 июня 2020 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Норильск МЧС

Новости по теме

Новости

Задержан охранник, выстреливший в голову студенту СПбГУ

Михаила Прохорова насторожили "огульные призывы" к национализации "Норникеля"

Михаила Прохорова насторожили "огульные призывы" к национализации "Норникеля"

Осужденному пожизненно экс-сотруднику ЮКОСа Пичугину в третий раз отказали в помиловании

Осужденному пожизненно экс-сотруднику ЮКОСа Пичугину в третий раз отказали в помиловании

Число заболевших коронавирусом в России вплотную приблизилось к 450 тыс.

Число заболевших коронавирусом в России вплотную приблизилось к 450 тыс.

Военные с бурильной машиной прибыли в Мурманскую область после обрушения моста

Почти всем школьникам в РФ на дистанционном обучении понадобилась помощь родителей

Почти всем школьникам в РФ на дистанционном обучении понадобилась помощь родителей

Роспотребнадзор по Петербургу отказался считать планетарий храмом наук и не дал ему открыться

Роспотребнадзор по Петербургу отказался считать планетарий храмом наук и не дал ему открыться
Авария на ТЭЦ в Норильске

Для откачки разлива топлива в районе Норильска могут построить трубопровод

Для откачки разлива топлива в районе Норильска могут построить трубопровод

Примаковские чтения: Кризис в отношениях Китая и США

Примаковские чтения: Кризис в отношениях Китая и США
Авария на ТЭЦ в Норильске

Ликвидация разлива топлива в Норильске осложнена несудоходностью местных рек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');