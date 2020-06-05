МЧС сообщило о локализации разлива нефтепродуктов в Норильске

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Розлив нефтепродуктов в Норильске локализован, собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве отметили, что для проведения работ у спасателей на вооружении имеется специальная техника (плавсредства, мотопомпы), оборудование и инструменты. "Группировку спасателей планируется увеличить до 500 специалистов. Спасатели будут оказывать необходимую помощь региону до полной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - добавили в пресс-службе.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив топлива на проезжую часть технологической дороги, из-за чего загорелся ехавший по ней автомобиль.

В результате происшествия разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

Было возбуждено четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. В среду, 3 июня, разлив топлива в Норильске объявлен ЧС федерального уровня.