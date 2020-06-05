Путин поручил подготовить поправки в законодательство в связи с ЧП в Норильске

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить поправки в законодательство РФ для предотвращения ЧП, подобных норильскому.

Глава государства на встрече с экологами в режиме видеоконференции в пятницу заявил, что правительство вместе с парламентариями должны "завершить работу по внесению в природоохранное законодательство принципиальных изменений, которые позволят предотвращать подобные ситуации в будущем". "Сделать это нужно в самое ближайшее время, до конца текущей парламентской сессии", - сказал Путин.

Кроме того, президент поручил Росприроднадзору оценить состояние объектов, подобных норильскому, по всей стране и при необходимости провести проверки с привлечением МЧС и правоохранительных органов. Он также заявил, что под контролем специалистов ведомства "необходимо выполнить все компенсационные мероприятия по восстановлению биоразнобразия и окружающей среды".

В причинах ЧП в Норильске нужно разобраться тщательно и бескомпромиссно - Путин

Помимо этого, Путин поручил взять под особый контроль ситуацию с ЧП под Норильском. "То, что произошло в Норильске, это чрезвычайная ситуация федерального масштаба. Действительно, в данном случае под угрозой оказалось и здоровье людей, и хрупкой природе арктической зоны нанесен серьезный урон. Не случайно и Генпрокуратура подключилась, и следственные органы, Следственный комитет", - отметил глава государства.

Президент добавил: "Я прошу все структуры, которые напрямую должны быть задействованы в этой работе, МЧС само по себе, взять ситуацию под полный особый контроль. Безусловно, нужно разобраться в причинах, тщательно и абсолютно бескомпромиссно".

Глава государства подчеркнул, что должен быть объективно оценен и ущерб. Президент отметил, что услышал заявление главы совладельца "Норникеля" Владимира Потанина о том, что компания потратит на ликвидацию столько средств, сколько потребуется.

"Собственники и так обязаны оперативно и полностью ликвидировать загрязнение почвы и воды, но, надеюсь, что и финансовые вопросы будут решены так, как предложено сегодня руководителем компании", - сказал Путин.

Инцидент на ТЭЦ-3

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив горюче-смазочных материалов на проезжую часть технологической дороги, из-за этого загорелся ехавший по ней автомобиль.

По данным Росприроднадзора, в результате происшествия разлилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

В среду, 3 июня, разлив топлива в Норильске объявлен ЧС федерального уровня. По факту ЧП было возбуждено четыре уголовных дела, начальника цеха норильской ТЭЦ-3 арестовали до конца июля.