В Совфеде предложили зеркально ответить Чехии на высылку российских дипломатов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Россия должна зеркально ответить на высылку ее дипломатов из Чехии, считает первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Я считаю, что такие вещи спускать не надо, (ответить - ИФ) зеркально однозначно. А то завтра каждая страна начнет выгонять наших сотрудников по любому поводу", - сказал Джабаров в пятницу "Интерфаксу".

При этом, он подчеркнул, что решение о том, каким станет ответ России, будет принято "на уровне МИД и выше". "Практика показывает, что подобные вещи не остаются без последствий", - отметил сенатор.

Так Джабаров прокомментировал решение Чехии о высылке из страны двух российских дипломатов.

Он предположил, что этот шаг может быть связан с желанием чешского президента Милоша Земана приехать в Москву на парад Победы.

"Дело в том, что лояльно относящийся к РФ президент Земан не раз говорил, что он поедет на парад Победы в Москву. Сначала он это планировал на 9 мая, а потом сказал, что, когда будет назначена новая дата, он поедет. Вот назначили новую дату недавно, и чехи сделали такой недружественный шаг - выдворили двух наших сотрудников посольства, рассчитывая на то, что Земан в такой ситуации отменит свой визит в Россию", - отметил Джабаров.

Ранее в пятницу чешский премьер Андрей Бабиш заявил на пресс-конференции, что два сотрудника российского посольства объявлены персона нон-грата. Он пояснил, что "на основании информации и доказательств Службы безопасности и информации четко следует, что один из сотрудников российского посольства распространил ложную информацию о запланированном нападении на чешских политиков".

"Это вызвало осложнения в чешско-российских отношениях и нанесло ущерб доброму имени РФ в Чешской республике. Мы являемся суверенным государством, и такие действия являются неприемлемыми", - подчеркнул премьер Чехии.

Ранее в чешских СМИ появилась информация о том, что в Прагу прилетел мужчина с российским диппаспортом, в багаже у которого находился яд рицин. По данным издания Respekt, мужчина поехал в посольство РФ на ждавшей его машине диппредставительства. В СМИ отмечают, что яд мог предназначаться для старосты района Прага-6 Онджея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба.