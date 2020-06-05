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Ученая рекомендовала аллергикам заменить уколы на таблетки на время пандемии

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Медики советуют при проведении иммунотерапии аллергии заменить уколы на таблетки, минимизировав таким образом посещение больниц, сообщила на конференции начальник отдела аллергических и аутоиммунных заболеваний в педиатрии Ростовского медуниверситета (РостГМУ) Элла Чурюкина.

Она пояснила, что подкожная иммунотерапия требует посещения медицинских учреждений, что нежелательно. "Пациенты с аллергическими заболеваниями не являются группой риска по развитию более тяжелого течения коронавирусной инфекции. Лечение аллергии не следует прерывать или корректировать в связи с коронавирусом, поскольку это чревато обострением заболевания", - отметила Чурюкина.

По ее словам, сейчас диагностирование сезонной аллергии осложнено текущей эпидемиологической ситуаций в связи с COVID-19. В связи с этим разработана диагностическая таблица, позволяющая отличить COVID-19 от простуды, гриппа и сезонного аллергического ринита.

Также эксперты разработали рекомендации по лечению пациентов с астмой в условиях вспышки коронавируса. Согласно международным рекомендациям, пациенты с астмой должны продолжать терапию ингаляционными лекарственными препаратами, включая ингаляции глюкокортикостероидами (препараты, обладающие свойствами гормонов коры надпочечников). Однако эксперты рекомендуют избегать пользоваться небулайзерами.

"Это больше касается медицинских учреждений, поскольку есть риск распространения вирусов среди других пациентов и медработников. Предпочтительными средствами являются дозированные ингаляторы со спейсером, маской, мундштуком", - подчеркнула Чурюкина.

Ранее глава НИИ пульмонологии, академик РАН Александр Чучалин заявил о необходимости дополнительно обучить врачей различать традиционную весной аллергию от коронавируса.

"Чего я опасаюсь? Сейчас начинается период аллергических заболеваний. Особенно в первой половине мая будет много таких заболеваний. Допустим, в Москве порядка 20-30% населения - это люди, которые страдают аллергией. А симптомы (у больных с коронавирусной инфекцией - ИФ) те же самые", - говорил Чучалин в апреле.

Хроника 09 января – 05 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Элла Чурюкина РостГМУ Коронавирус

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