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Песков сказал, что Путина информируют о задержаниях на Петровке 38

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президента Владимира Путина информируют обо всем, в том числе о задержаниях одиночных пикетчиков на Петровке у здания ГУ МВД Москвы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. От комментариев он отказался.

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"Я просто не располагаю точными данными о причинах задержаний, я не имею возможности это комментировать", - сказал он.

26 мая на Петровке 38 был задержан журналист "Новой газеты" и муниципальный депутат Илья Азар. Он решил выйти с одиночным пикетом в поддержку арестованного создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Его задержали. 28 мая Тверской суд назначил ему 15 суток административного ареста. Он был признан виновным в нарушении правил пикетирования и в нарушении указа мэра Москвы, который ввел режим самоизоляции.

После этого на Петровке стали ежедневно проходить попытки одиночных пикетов в знак поддержки уже Азара. С минувшей пятницы там в общей сложности задержали несколько десятков человек, в том числе журналистов, муниципальных и городских депутатов, активистов.

Также в центре Москвы адвокаты приняли участие в пикетах в поддержку своих коллег из КБР, задержанных якобы за нападение на полицейских. На данных акциях также проводились задержания.

Задержания у здания МВД в Москве

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МВД Москва Дмитрий Песков Владимир Путин Илья Азар коронавирус КБР Владимир Воронцов

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