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Прокуроры проверят, как в ГИБДД следили за соблюдением Ефремовым правил

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы проверит, как в ГАИ исполняли требования законов о безопасности в отношении актера Михаила Ефремова, который вечером 8 июня попал в ДТП, будучи пьяным за рулем. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Проведение и результаты расследования уголовного дела о ДТП прокуратура взяла на контроль. В ведомстве напомнили, что столкновение двух машин произошло на Смоленской площади, погиб второй участник происшествия.

По версии следствия, джип Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Актера задержали на месте происшествия. Медосвидетельствование показало, что он был пьян. В машине он был один.

Водитель фургона получил тяжелые травмы жизненно важных органов и умер в НИИ им. Склифосовского от кровопотери, сообщил источник "Интерфакса".

На актера сначала завели уголовное дело по ч.2 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Его отпустили под подписку о невыезде. После смерти водителя фургона дело переквалифицировали на более тяжкую статью о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности гибель человека.

ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве

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Хроника 08 – 09 июня 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Москва МВД Михаил Ефремов прокуратура Москвы

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