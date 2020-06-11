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Песков заявил, что Путин вскоре возобновит очные встречи

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Возврат работы президента РФ Владимира Путина в обычный режим произойдет в обозримом будущем, но не исключено, что частично общение главы государства в режиме видеоконференций сохранится, заявил в четверг его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Безусловно, это время (возобновление обычного режима работы Путина - ИФ) не за горами. Нельзя исключать, что какие-то элементы нынешнего режима общения с точки зрения экономии времени, с точки зрения быстроты организации таких встреч, они могут быть частично как-то использованы на различных уровнях в дальнейшем. Почему бы и нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, когда работа президента вернется в прежнее русло, перейдя от формата видеоконференций в очное общение.

По его словам, такой формат помогает в оптимизации процесса работы. "Какой-то конкретной даты (возвращения к обычному формату работы - ИФ) для главы государства нет. Будет зависеть от его решения", - сказал Песков.

По словам Пескова, формат видеоконференций позволяет быстро собрать всех участников, в том числе из регионов, не вызывая их в Москву. "Конечно, такой формат не способен полностью заменить обычный режим работы, и, наверное, в этом нет необходимости, но какие-то элементы, конечно, с точки зрения оптимизации, совершенствования работы, экономии времени будут использоваться", - сказал он.

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