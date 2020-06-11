Статус Ефремова по делу о наркотиках определят после допроса

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В ГУ МВД Москвы подтвердили, что актера Михаила Ефремова доставили к следователю на допрос. Его допросят по делу о ДТП на Смоленской площади, а также по делу о сбыте наркотиков. Статус актера по второму делу определится после следственных действий.

Ранее о том, что Ефремова доставили на допрос, говорил информированный источник "Интерфакса". По его сведениям, от актера хотели получить дополнительную информацию об аварии.

Вечером 8 июня Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном службы доставки продуктов. Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы и ночью умер в больнице.

Ефремова сначала задержали. Медосвидетельствование показало, что он пьян. На него завели уголовное дело по факту ДТП. Его отпустили под подписку о невыезде.

После гибели водителя фургона Ефремову ужесточили статью и следствие попросило поместить его под домашний арест. В Таганском суде актер признал вину. Суд назначил ему домашний арест до 9 августа.

10 июня в прокуратуре Москвы заявили, что в момент ДТП актер был не только пьян, но и под наркотиками. Следствие МВД возбудило в связи с этим уголовное дело о сбыте наркотических веществ.

Позднее столичная полиция сообщила, что следствием был "установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами".