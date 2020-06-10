Полицейские пришли в паб, куда перед аварией заехал Ефремов

Архивное фото Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в заведении Ulysses в Москве, в котором находился артист Михаил Ефремов перед совершенным им ДТП, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в среду.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ефремов находился в данном заведении около получаса, согласно данным с камер видеонаблюдения.

При этом заведение, по данным его сайта, обслуживает клиентов навынос, а также организовало доставку клиентам в связи с ограничениями, введенными в городе из-за пандемии коронавируса.

Резонансная авария на Смоленской площади

Артист Ефремов 8 июня стал виновником аварии на Смоленской площади. Он на своем джипе "Гранд-Чероки" выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с фургоном. Утром 9 июня водитель "Лады" Сергей Захаров, который был курьером продовольственного интернет-магазина, скончался в больнице от множественных травм и обильной кровопотери.

Ефремова задержали полицейские на месте происшествия. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови артиста.

Сначала Ефремова отпустили под подписку о невыезде, но 9 июня Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест до 9 августа. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека).

По этой статье Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет. Артист признал вину в содеянном.