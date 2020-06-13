Десятки дополнительных емкостей доставят в Норильск для сбора нефтепродуктов

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Почти 22 тысячи кубометров топливно-водяной смеси собрано к утру субботы в зоне ЧС в Норильске, за текущие сутки собрано 4 119 кубометров, сообщает ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

"За текущие сутки собрано 4 119 кубометров топливно-водяной смеси, что нарастающим итогом составляет 21 тыс. 919 кубометров. В целях обеспечения запаса емкостей для хранения собранных нефтепродуктов запланирована поставка 30 емкостей общей вместимостью 7500 кубометров", - говорится в сообщении.

В промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено 9 578 тонн загрязненного поверхностного грунта или 46 136 тонн нарастающим итогом.

За сутки было обработано сорбентом 3400 кв. м загрязненной территории (всего 55700 кв. м).

К ликвидации ЧС привлечено 734 человек и 285 единицы техники.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела. Разлив топлива в Норильске объявлен ЧС федерального уровня.