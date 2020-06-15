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Полиция отказывалась возбуждать дела по жалобам родителей 12-летней девочки, убитой в конце мая

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура выяснила, что полиция дважды отказывалась возбуждать уголовные дела по жалобам родителей 12-летней девочки, которую убили в Нижней Кое. Они подавали заявления об изнасиловании и об угрозах убийством, сообщило надзорное ведомство Красноярского края.

Девочка пропала 29 мая после того, как вечером пошла погулять. Ее тело со следами насильственной смерти нашли 1 июня в заброшенном пожарном резервуаре глубиной около трех метров.

Прокурор Шушенского района выяснил, что в феврале 2020 года родители пожаловались в полицию, что их дочери угрожали убийством. Им отказали в возбуждении уголовного дела, постановление об отказе отменено.

Кроме того, краевой отдел СК отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту изнасилования этой девочки в июне 2019 года.

Районный прокурор, следователи, полицейские и местные чиновники провели народный сход жителей деревни Нижняя Коя. Там они собрали информацию, которую затем районная прокуратура использовала при проверке комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделения по делам несовершеннолетних органа внутренних дел и местной школы.

Проверка установила, что органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района в нарушение требований законов не проводили индивидуальную работу "с подростками, вступившими в конфликт с законом с целью предотвращения совершения ими повторных правонарушений". Глава Шушенского района, начальник районного управления образования и начальник райотдела МВД получили прокурорские представления.

По подозрению в убийстве и изнасиловании девочки задержаны 26-летний, 19-летний и 14-летний жители поселка. В их отношении возбуждены уголовные дела по пп. "в", "к" ч. 2 ст. 105 (убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием), п. "б" ч. 4 ст. 131 (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и п. "б" ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) УК.

СКР Красноярский край Шушенский район Нижняя Коя

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