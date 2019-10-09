Мосгорсуд сократил на год приговор фигуранту "дела 27 июля" Подкопаеву

Он решил отказаться от признательных показаний

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд сократил на год срок наказания фигуранту "дела 27 июля" Ивану Подкопаеву и приговорил его в двум годам колонии общего режима. Ранее подсудимый решил отказаться от признательных показаний, которые дал в первой инстанции.

Также он решил сменить адвоката. Вместо Николая Фомина, который защищал его в первой инстанции, он попросил допустить к защите его отца Романа Подкопаева. Суд это разрешил.

Подкопаев был одним из первых задержанных и первым осужденным по делу о массовых беспорядках 27 июля. Тверской суд рассматривал его дело в особом порядке, поскольку он признал вину и пошел на сделку со следствием.

По версии следствия, в день несогласованной акции 27 июля он, закрыв лицо балаклавой, распылил газ "в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии". Два человека получили химический ожог слизистых оболочек глаз, им потребовалась медицинская помощь.

3 сентября Тверской суд Москвы приговорил его к трем годам колонии. Он решил оспорить приговор. 2 октября вступивший в дело адвокат Алексей Чернышев говорил, что отношение Подкопаева к делу существенно изменилось.