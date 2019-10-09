Поиск

Мосгорсуд сократил на год приговор фигуранту "дела 27 июля" Подкопаеву

Он решил отказаться от признательных показаний

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд сократил на год срок наказания фигуранту "дела 27 июля" Ивану Подкопаеву и приговорил его в двум годам колонии общего режима. Ранее подсудимый решил отказаться от признательных показаний, которые дал в первой инстанции.

Также он решил сменить адвоката. Вместо Николая Фомина, который защищал его в первой инстанции, он попросил допустить к защите его отца Романа Подкопаева. Суд это разрешил.

Подкопаев был одним из первых задержанных и первым осужденным по делу о массовых беспорядках 27 июля. Тверской суд рассматривал его дело в особом порядке, поскольку он признал вину и пошел на сделку со следствием.

По версии следствия, в день несогласованной акции 27 июля он, закрыв лицо балаклавой, распылил газ "в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии". Два человека получили химический ожог слизистых оболочек глаз, им потребовалась медицинская помощь.

3 сентября Тверской суд Москвы приговорил его к трем годам колонии. Он решил оспорить приговор. 2 октября вступивший в дело адвокат Алексей Чернышев говорил, что отношение Подкопаева к делу существенно изменилось.

Иван Подкопаев СКР Росгвардия МВД Мосгорсуд

Новости по теме

Новости

Новостройки обяжут сдавать с социальной инфраструктурой

Новостройки обяжут сдавать с социальной инфраструктурой
Пожар в торговом центре в Кемерове

Лгавшего о жертвах пожара в Кемерове украинского пранкера обвинили в терроризме

Роспотребнадзор сделает "контрольную закупку" более внезапной

Борьба с иноагентами

Минюст включил ФБК в реестр иноагентов

Минюст включил ФБК в реестр иноагентов

В Соликамске вынесли приговор виновным в гибели 9 человек при пожаре в шахте

Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены

Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены

ФСБ пресекла деятельность группы "финансистов" "Имарат Кавказа" и ИГ

Скончался пассажир экстренно приземлившегося в Омске самолета

Почти 40% россиян сочли несправедливыми приговоры по "московскому делу"

Выборы и митинги больше всего запомнились россиянам в сентябре

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');