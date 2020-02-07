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МИД РФ подсчитал число россиян, задержанных в "третьих странах" по ордерам США

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В общей сложности 53 российских гражданина были задержаны по американским ордерам в "третьих странах" с 2008 года, говорится в опубликованном в пятницу МИД РФ докладе о ситуации с правами человека в отдельных государствах.

К экстрадированным в США россиянам американские следователи и суды, как правило, относятся предвзято, отмечают на Смоленской площади, к гражданам РФ "применяют меры психологического воздействия". "Различными методами, включая прямые угрозы, их пытаются склонить к признанию вины и "сделке со следствием", несмотря на надуманность обвинений, а в случае отказа приговаривают к значительным тюремным срокам", - говорится в докладе.

Нарушая обязательства по двусторонней Консульской конвенции, американские власти не уведомляют российские загранучреждения в надлежащий трехдневный срок о задержании граждан РФ, констатирует МИД.

"США категорически отказываются пересматривать вынесенные в отношении россиян приговоры, несмотря на их очевидную несправедливость. Предложения российской стороны о передаче Константина Ярошенко и Виктора Бута в рамках механизма перевода осужденных в соответствии с Конвенцией Совета Европы 1983 года отвергаются. Соображения гуманитарного характера в расчет не берутся", - подчеркивается в докладе.

Его авторы заявляют об ухудшении ситуации с правами человека в Соединенных Штатах "по ряду аспектов" по сравнению с 2018 годом. "Несмотря на стремление Вашингтона играть роль исключительного лидера в деле защиты и обеспечения прав и свобод человека, ситуация в правозащитной сфере в США оставляет желать лучшего", - подчеркивается в документе.

"Системные проблемы американского общества только усугубляются. Среди них - расизм и дискриминация иммигрантов, разгул ксенофобии и подъем экстремизма, предвзятость правосудия, жестокое обращение с заключенными в тюрьмах, массовая слежка за гражданами, контроль и подавление деятельности СМИ, несовершенство избирательной системы", - отмечается в докладе.

Это уже не первый доклад о ситуации с правами человека, который выпускается МИД РФ. В нынешнем докладе дается оценка ситуации в правозащитной сфере в 44 странах Европы, Америки и Азии, а также в Косово.

МИД РФ США

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