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ФСБ заявила, что не участвовала в событиях в "захваченном" Среднеуральском монастыре

ФСБ заявила, что не участвовала в событиях в "захваченном" Среднеуральском монастыре
Схиигумен Сергий на территории Среднеуральского женского монастыря
Фото: URA.RU/TASS

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Управление ФСБ по Свердловской области опровергло сообщения СМИ о том, что сотрудники ведомства принимали участие в событиях на территории Среднеуральского женского монастыря.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления.

Ранее отец Сергий (Романов) в видеообращении во "ВКонтакте" сообщил, что в Среднеуральский женский монастырь "приезжали представители общественной безопасности, полиции, прокуратуры, ФСБ, убедились, что в монастыре все спокойно".

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Руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил, что полицейские выезжали в монастырь, получив сигнал о возможном нарушении общественного порядка, но эта информация не подтвердилась.

Схиигумен получил скандальную известность после появления видеозаписи, где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Он проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и предупредил о создании "электронного лагеря сатаны".

Затем появилась другая видеозапись выступления схиигумена, где он призывает открывать храмы и говорит об угрозе чипирования, которое для большинства якобы окажется смертельным.

В результате его скандальных выступлений Екатеринбургская епархия запретила схиигумена в служении и лишила права ношения наперсного креста. Кроме того, МВД усмотрело в его действиях нарушение статьи КоАП РФ "распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации". По этой статье священнику грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей.

Суд в Верхней Пышме рассмотрит данное дело 23 июня.

Сейчас Сергий находится в Среднеуральском женском монастыре, который покинули настоятельница игумения Варвара (Крыгина) и некоторые монахини. Региональное издание 66.RU сообщило, что 15 июня схиигумен "захватил монастырь", "сверг настоятельницу" и организовал круглосуточную охрану обители казаками. Корреспондент издания сообщал, что на территорию монастыря пускали только паломников.

Свердловская область Среднеуральск ФСБ

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