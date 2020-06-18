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Президент Азербайджана Алиев не приедет в Москву на парад 24 июня

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным с сожалением сообщил, что из-за карантина по коронавирусу не сможет приехать в Москву 24 июня на парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает в четверг пресс-служба азербайджанского лидера.

В сообщении говорится, что 18 июня глава Азербайджана позвонил Путину и "выразил сожаление, что из-за карантинных мер, действующих в стране, не сможет принять участие в параде Победы 24 июня в Москве". Отмечается, что его участие в этом мероприятии изначально планировалось.

"Путин с пониманием отнесся к этому решению", - говорится в сообщении.

От Азербайджана в параде будут участвовать 75 военнослужащих, делегацию возглавит министр обороны страны Закир Гасанов.

Президенты Азербайджана и РФ в ходе разговора также обменялись мнениями о ситуации на границе двух стран.

"Президент Алиев сообщил, что после разговора с российским президентом 18 мая, через погранично-переходный пункт Самур в Азербайджан вернулись около 700 человек. В целом, за последний месяц сухопутным и воздушным путем в республику было возвращено из России около 1 тыс. граждан Азербайджана", - отмечается в сообщении.

Президенты договорились дать дополнительные поручения соответствующим госструктурам двух стран для урегулирования ситуации на границе.

Ранее сообщалось, что в Дагестане после беспорядков в пункте временного размещения иностранцев на границе Магармкентского и Дербентского районов возбуждено уголовное дело по статьям о применении насилия, опасного для жизни, к представителям власти и об умышленной порче имущества.

По версии следствия, 15 июня примерно 400 граждан Азербайджана, недовольные тем, что их не пускают на родину и держат во временном палаточном лагере и общежитии под селом Куллар, попытались перекрыть федеральную трассу "Кавказ". Их удерживали полицейские и пограничники. 16 июня в СК сообщили, что после столкновений были задержаны примерно 90 иностранцев.

Азербайджан Ильхам Алиев РФ

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