Президент Туркменистана не сможет посетить парад в Москве 24 июня

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что не поедет на парад Победы в Москву 24 июня.

В разговоре с президентом России Владимиром Путиным в пятницу Бердымухамедов сказал, что не сможет лично присутствовать на параде Победы в Москве, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Как подчеркнул Бердымухамедов, в юбилейном военном параде Победы в столице России примут участие туркменские военнослужащие. Делегацию Туркменистана на праздничных торжествах в Москве возглавит министр обороны генерал-майор Бегенч Гундогдыев.

Бердымухамедов выразил большое сожаление по поводу того, что не сможет лично принять участие в общем праздновании. Это обусловлено тем, что 29 июня туркменскому лидеру исполняется 63 года – то есть, он достигнет возраста пророка Мухаммеда. По сложившимся национальным традициям, эту дату принято отмечать вместе с семьей, родными и близкими, вместе со всем народом.

Но по причине продолжающейся пандемии коронавируса на данный момент установлены новые противоэпидемические, в том числе карантинные меры, согласно которым каждый человек по возвращении из-за рубежа должен в течение двух недель находиться в самоизоляции, что делает невозможным в настоящее время осуществить поездку за границу, отмечается в сообщении.

11 июня источник в посольстве РФ в Туркменистане сообщал "Интерфаксу", что Ашхабад подтвердил участие президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в военном параде в Москве, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что на парад в Москву не смогут приехать премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев. Не планирует приезжать премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который был приглашен на празднование 75-летия Победы 9 мая.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обещал приехать на запланированные торжественные мероприятия.