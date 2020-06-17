Дуров пригрозил Facebook судом за рекламу мошеннических проектов от его имени

Основатель Telegram Павел Дуров Фото: Reuters

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Основатель Telegram Павел Дуров пригрозил Facebook судебными исками в случае, если соцсети Facebook и Instagram не прекратят одобрять рекламные объявления, размещаемые мошенниками от его имени или под брендом его компании.

Он написал в своем телеграм-канале, что основанный Марком Цукербергом Facebook игнорирует его жалобы уже более года.

"Уже больше года компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, запускаемых от моего имени", - пишет Дуров, приводя ссылки с примерами. Он пояснил, что в соцсетях появляются рекламные сообщения, прикрывающиеся его именем, с предложениями заработка.

Они не имеют отношения ни к нему самому, ни к Telegram, а жертвами мошеннических схем становятся пожилые люди и пенсионеры.

По словам Дурова, схемы одобряются модераторами Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений и тем самым вводя в заблуждение людей. Хотя, "судя по скорости, с которой команда русскоязычных модераторов Facebook осуществляет политическую цензуру, ресурсов на оценку рекламных объявлений у компании должно быть достаточно".

Дуров потребовал от Facebook начать "ответственно относиться к собственной рекламной платформе до конца недели".

"Если этого не случится, призываю пользователей Facebook и Instagram сохранять случаи распространения компанией мошеннических рекламных объявлений. Эти свидетельства могут быть востребованы в рамках возможных в этом случае судебных процессов", - основатель Telegram.