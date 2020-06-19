Правительство Чувашии организует похороны экс-главы республики, умершего от COVID-19

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по организации похорон бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева создана в республике, сообщает пресс-служба главы региона в пятницу.

"Врио главы Чувашской республики Олег Николаев выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Игнатьева, который скончался 18 июня в 2020 года в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении. Николаев подчеркнул, что смерть родного человека - это всегда больно и неожиданно.

"Это печальное известие. Выражаю соболезнование его родным и близким. Искренне сочувствую этому горю. Михаил Игнатьев был не в том возрасте, когда смерть воспринимается, как что-то само собой разумеющееся", - приводятся в сообщении его слова. Правительство республики окажет необходимую помощь семье Игнатьева.

В ночь на пятницу в инстаграме Игнатьева появилось сообщение о том, что он скончался. Это была первая публикация с 30 января после текста, в котором он попрощался с жителями республики после досрочной отставки. Накануне, 18 июня, источник в администрации главы республики сообщил "Интерфаксу", что бывший чиновник был заражен коронавирусом.

Игнатьев скончался в возрасте 58 лет. Он руководил Чувашией более девяти лет.

28 июля 2010 года по представлению президента РФ Дмитрия Медведева он был наделен Госсоветом Чувашии полномочиями президента региона. С 1 января 2012 года - глава Чувашии. 9 июня 2015 года президент России Владимир Путин назначил Игнатьева врио главы республики, а 13 сентября 2015 года - в Единый день голосования - Игнатьев, получив 65,54% голосов избирателей, был избран на второй срок.

В январе 2020 года произошло два резонансных инцидента с участием Игнатьева. Сначала ему пришлось извиняться за фразу о том, что "надо мочить" журналистов, которые критикуют власть. А в конце января в СМИ появилась видеозапись того, как Игнатьев подшутил над офицером МЧС, заставив подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники.

29 января президент РФ Владимир Путин отрешил Игнатьева от должности главы Чувашии "в связи с утратой доверия". В конце мая стало известно, что бывший чиновник оспорил в Верховном суде указ президента о своей отставке. Заседание было назначено на 30 июня.

Кроме того, в конце мая "Коммерсантъ" со ссылкой на источник писал, что Игнатьев был госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией.