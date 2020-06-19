Обвиняемому в убийстве девятилетней девочки в Саратове добавили обвинение в изнасиловании

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Ранее судимому жителю Саратова, арестованному по обвинению в убийстве девятилетней школьницы, уточнили обвинение. По версии следствия, он перед убийством изнасиловал ребенка, сообщает областное управление СКР.

Девочка была убита утром 9 октября по дороге в школу, когда проходила мимо гаражей. Горожане ее активно искали, и ее смерть и задержание подозреваемого вызвали широкий общественный резонанс. Подозреваемого в убийстве задержали 11 октября. По первоначальной версии, он захватил чужой гараж; девочка с ним заговорила, он испугался, что она его разоблачит и убил ее.

Теперь следствие считает, что подозреваемый увидел девочку, подошел к ней, схватил за шею и силой затащил в заброшенный гараж, повалил на пол, удерживал и совершил действия сексуального характера. Девочка стала кричать, звать на помощь и вырываться, установило следствие. Опасаясь изобличения, подозреваемый душил ее сначала руками, а затем найденным в гараже металлическим проводом. По версии следствия, тело он через дырку в стене занес в один из заброшенных гаражей и опустил в погреб.

Теперь ему вменяется убийство малолетней, заведомо беспомощной для виновного, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера и изнасилование беспомощного ребенка, не достигшего 14-летнего возраста.

Известно, что арестованный ранее был судим за совершение ряда тяжких преступлений. На данный момент он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.