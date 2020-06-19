Мятежный уральский схиигумен Сергий предложил патриарху сложить полномочия

Схиигумен Сергий Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Свердловский схиигумен Сергий (Романов), попавший под суд после призывов о неподчинении церковному руководству и властям, заявил, что патриарху Кириллу и двум митрополитам следует сложить полномочия.

"Патриарху Кириллу, митрополитам Иллариону, Кириллу и многим другим до церковного суда надо сложить свои полномочия. Попишите во все церковные суды о привлечении их к ответственности", - сказал он в видеозаписи, опубликованной на одном из Youtube-каналов в пятницу.

Схиигумен также добавил, что до решения церковного суда будет "поминать только правоверных патриархов и архиереев, в РПЦ они есть".

Как сообщалось, ранее получила распространение видеозапись выступления схиигумена, где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Среди прочего отец Сергий проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и предупредил о создании "электронного лагеря сатаны".

Затем появилась другая видеозапись выступления схиигумена, где он призывает открывать храмы и говорит об угрозе чипирования, которое для большинства якобы окажется смертельным.

Схиигумен проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии COVID-19. Екатеринбургская епархия запретила схиигумена в служении и лишила права ношения наперсного креста.

Позднее Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел признаки административного правонарушения в действиях схиигумена. Ему вменяется административное правонарушение по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений). По этой статье священнику грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей.

Суд в Верхней Пышме рассмотрит данное дело 23 июня. Суд Екатеринбургской епархии назначил следующее заседание по рассмотрению вопроса о поведении схиигумена на 26 июня.

В среду стало известно, что на территории Среднеуральского женского монастыря, где находится схиигумен Сергий, были выставлены казачьи посты охраны. В беседе с "Интерфаксом" сторонник отца Сергия Всеволод Могучев сообщал, что казаки приехали в монастырь в качестве паломников.