В РПЦ назвали трагикомичным призыв уральского схиигумена не голосовать по Конституции

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви считают несерьезными призывы запрещенного в служении схиигумена Сергия (Романова) не участвовать в голосовании по поправкам к Конституции РФ.

"Эпатажные заявления этого запрещенного в служении священнослужителя продолжаются по нарастающей и становятся все более трагикомичными", - заявил "Интерфаксу" в понедельник замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Ранее схиигумен Сергий на одном из Youtube-каналов призвал не участвовать в голосовании по внесению изменений в Основной закон. По словам клирика, внесение поправок в Конституцию откроет путь силам зла, приведет к утрате благодати Святой Троицы и Покрова Божией Матери.

Кипшидзе отметил: "Печально видеть, как монах-схимник, призванный нести подвиг молитвы в уединении, в единочасье превращается в скандального видеоблогера, роликов которого ожидают как циркового представления".

Ранее схиигумен назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Среди прочего отец Сергий проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии и предупредил о создании "электронного лагеря сатаны". Затем появилась другая видеозапись выступления схиигумена, где он призвал открывать храмы и говорил об угрозе чипирования, которое для большинства якобы окажется смертельным.

Екатеринбургская епархия сначала лишила схиигумена права проповедовать, а через месяц запретила в служении и лишила права ношения наперсного креста.

Ранее в июне СМИ сообщали, что опальный священник захватил Среднеуральский женский монастырь, духовником которого он является, "сверг настоятельницу" и организовал круглосуточную охрану обители казаками.

Первое заседание суда Екатеринбургской епархии состоялось 15 июня. На него схиигумен пришел, но, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых обвинений, спешно покинул заседание. На второе заседание суда, назначенное на 26 июня, клирик не явился.

В свою очередь Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел в действиях схиигумена признаки административного правонарушения. Ему вменяется часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений). По этой статье священнику грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей. Суд в Верхней Пышме рассмотрит данное дело 7 июля.