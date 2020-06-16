"Прямая линия" с Путиным состоится после голосования по поправкам в Конституцию

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - "Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным в этом году состоится, но после голосования по поправкам в Конституцию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, перед голосованием по Конституции он не планирует (проведение "прямой линии" - ИФ)", - сказал Песков журналистам. отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем, пресс-секретарь заверил, что "прямая линия" в этом году состоится, ее сроки "были сдвинуты по понятным причинам".

По его словам, о точном времени этого мероприятия будет сообщено дополнительно. "Это будет полноформатная "прямая линия", общение Путина с людьми", - добавил Песков.

Он также предложил журналистам не сравнивать с "прямой линией" формат состоявшегося в понедельник, 15 июня, у Путина совещания по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы в условиях коронавируса, где глава государства в режиме видеоконференции пообщался, среди прочего, с простыми гражданами. "Все-таки это совсем разные форматы", - пояснил Песков.

"Прямая линия"

В последние годы Путин отвечает на вопросы россиян в июне. В прошлом году это было 20 июня.

Прямая линия" с президентом в 2019 году не стала рекордной по времени, но была весьма насыщенной по тематике и количеству вопросов. Путин общался со страной четыре часа семь минут и ответил на 70 вопросов.

Отличительной чертой прошлогодней "Прямой линии" стали достаточно продолжительные прямые включения из разных регионов РФ, в ходе которых не только звучали вопросы граждан, но и иллюстрировались в прямом эфире проблемные ситуации.

Как и в 2018 году, в ходе "Прямой линии" в прошлом году президент обращался за комментариями к членам правительства и представителям органов власти на местах.

К концу "Прямой линии" количество обращений к президенту превысило 2 млн 600 тыс. Вопросы к главе государства, в том числе в прямом эфире, прозвучали из 23 регионов страны.

Первая "Прямая линия" с Путиным вышла в эфир в 2001 году, тогда президенту поступило около 400 вопросов. Рекорд по времени общения с гражданами в прямом эфире глава государства поставил в 2013 году, когда эфир продолжался 4 часа 47 минут.