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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:58Заразились
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Что произошло за день: воскресенье, 21 июня

Самый маленький прирост случаев COVID-19 в Москве с апреля, исчезновение Петра Верзилова и награждение врачей за борьбу с коронавирусом

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суточный прирост случаев COVID-19 в России стал самым низким с начала июня. Зарегистрированы 7 728 заболевших, всего случаев заражения в России насчитывается 584 680. За сутки умерли 109 человек (всего - 8 111), выздоровели 5 119 пациентов (всего - 339 711). В Москве прирост заболеваемости за сутки впервые с апреля оказался меньше тысячи и составил 968 случаев.

- Владимир Путин не исключил, что будет снова баллотироваться на пост президента. Он сказал, что такой шаг возможен в случае принятия поправок в Конституцию, но подчеркнул, что "для себя еще ничего не решил".

- "Медиазона" заявила об исчезновении Петра Верзилова. Утром издание рассказало, что издатель и участник группы Pussy Riot перестал выходить на связь после сообщения о попытке взломать его дверь. Позднее информированный источник заявил "Интерфаксу", что Верзилова доставили в СКР в связи с делом об экстремизме в интернете. Между тем владелец московской галереи AРT4 сообщил об обыске.

- Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и еще четверо врачей получили звание Героев Труда. Президент России Владимир Путин также подписал указ о награждении врачей, боровшихся с COVID-19, Орденом Пирогова и медалью Луки Крымского, орденом "За заслуги перед Отечеством" Второй степени и почетными грамотами. Список имен занял более ста страниц.

- Умер уроженец Ингушетии, обстрелявший автоинспекторов 15 июня в Москве. Ратмир Галаев скончался в больнице от полученных ранений.

- Сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико предъявили обвинение. Эдуард Бабарико и его отец, которому обвинение было предъявлено накануне, отправлены под арест. Между тем 20 июня штаб Бабарико-старшего подал документы в ЦИК для его регистрации в качестве кандидата.

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