Госдума направила в Генпрокуратуру материалы на ряд зарубежных СМИ

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства проверяет информацию об инспирируемых из-за рубежа провокациях и намеченных на день общероссийского голосования акциях, заявил глава комиссии Василий Пискарев.

"Первые обобщенные данные о выявленных случаях системного тиражирования дезинформации мною уже направлены в Генеральную прокуратуру для правовой оценки и принятия решений в соответствии с законодательством РФ", - сказал Пискарев журналистам во вторник.

Среди зарубежных СМИ, "отметившихся пропагандистскими" публикациями глава комиссии назвал, в частности, радиостанции "Голос Америки" и "Немецкая волна", телеканал "Настоящее время", а также "Радио Свобода" и его региональные проекты – "Север.Реалии", "Сибирь.Реалии", "Крым.Реалии", "Idel.Реалии", "Радио Азатлык".

Он отметил, что "особое внимание депутаты сегодня уделяют публикациям на ресурсах СМИ и неправительственных организаций, финансируемых из бюджетов иностранных государств, а также внимательно изучают информацию об инспирируемых из-за рубежа провокациях и намеченных на день голосования акциях с участием выпускников зарубежных тренингов".

"В этих действиях прослеживаются системные попытки оказать внешнее воздействие на внутренние дела России, повлиять на волеизъявление граждан нашей страны, что недопустимо и не должно остаться без ответа в соответствии с действующим законодательством", - сказал Пискарев.