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Депутаты раскритиковали иностранные СМИ за игнорирование российских законов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - "Голос Америки" уже больше полугода игнорирует требования законодательства об обязательной маркировке СМИ - иностранных агентов, но при этом активно работает в России, заявил председатель думской комиссии по иностранному вмештельству Василий Пискарев.

По его словам, комиссия выявила многочисленные нарушения СМИ-иноагентами требований российского законодательства в части маркировки своих публикаций, "в том числе агитационного характера".

"Например, "Голос Америки" игнорирует российские законы уже более полугода, все эти публикации имеют цель повлиять на волеизъявление граждан", - сказал он.

На заседании комиссии был продемонстрирован слайд из публикации "Голоса Америки", где "речь идет о распространении откровенно тенденциозных результатах соцопросов накануне голосования".

Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, в свою очередь, заявил, что финансирование СМИ-иноагентов существенно превышает штрафы, которые могут взиматься с них за нарушения законов в России. Он напомнил, что уже полгода действует закон о физических лицах, которых наделяют статусом иноагентов-СМИ.

"Я посмотрел на этот закон, мне стало грустно, оказывается, наказание - это наложение административного штрафа на граждан в размере 10 тысяч рублей. Иностранный агент - физическое лицо, выполняющее функции СМИ, в случае удачно реализованной поставленной ему задачи пострадает на 10 тысяч рублей, при том, что мы видим, какие суммы были брошены на попытки сорвать голосование", - отметил Малькевич.

Он напомнил о ситуации с гражданкой России Марии Бутиной, которая "ни за что, ни про что получила полтора года тюрьмы в Америке, и то только потому, что пошла на сделку со следствием, не вмешиваясь в политическую жизнь и в американские выборы".

"Возникает вопрос: почему физические лица могут заниматься политической деятельностью в России на иностранные деньги. Кажется, что это могло бы стать предметом серьезной законодательной проработки по линии комиссии", - сказал Малькевич.

Он представил слайды, которые называли "только часть СМИ-иноагентов, работающих в России на русском языке с финансированием, достигающим только, по официальным оценкам, почти один миллиард рублей". При этом "речь идет только о "Радио "Свобода" с ее дочерними проектами, "Голос Америки" и "Настоящее время", сказал Малькевич. По его словам, Deutsche Welle и ресурсы типа "Медузы" и "МБХ медиа" - это отдельная строчка расходов".

Он также сообщил, что "свыше 200 фейковых публикаций за три недели вышло только на этих платформах". "Из них более 60 имели все признаки прямого манипулирования и вмешательства в наш выборный процесс", - пояснил Малькевич.

По его словам, анализ сделан на основании проводившегося Общественной палатой с 5 июня мониторинга "ложной информации и фейков, которые распространялись в связи с общероссийским голосованием и отдельно по поправкам в Конституцию, и по Конституции, в частности".

Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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ОмскПрезидент России Владимир Путин. Москва.Кочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.МоскваПеринатальный центр республиканской клинической больницы Татарстана. Казань.В отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ВладивостокМосковская областьДеревня Николаевка. Омская область.Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Омск
Василий Пискарев Госдума Голос Америки Конституция Александр Малькевич Радио Свобода Deutsche Welle

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