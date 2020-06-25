Жители пригорода Барнаула перекрыли дорогу из-за отсутствия воды

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Жители пригородного поселка Сибирская Долина под Барнаулом (Алтайский край) перекрыли Змеиногорский тракт, протестуя из-за проблем с водоснабжением, сообщили агентству "Интерфакс" в мэрии города в четверг.

"Факт перекрытия дороги имел место быть. Действительно, там есть проблемы с водоснабжением. Все дома в поселке - частные. Информация уточняется", - сказали в пресс-центре.

Между тем, в прокуратуре региона начали проверку этой информации. Согласно сообщению надзорного ведомства, жители жалуются на регулярные перебои водоснабжения.

"Из сообщений следует, что вода в поселке подается не регулярно и не надлежащего качества. При проведении проверки будет дана оценка качеству оказания услуг", - добавили в прокуратуре.