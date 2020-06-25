ДОМ.РФ распределил лимиты между кредиторами по программе льготной ипотеки

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - ДОМ.РФ завершил распределение лимитов между кредиторами для выдачи ипотечных кредитов по субсидированной ставке 6,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Согласно постановлению правительства РФ, лимиты распределены в рамках предоставленного финансирования на 740 млрд рублей. В тройке лидеров Сбербанк - более 316,3 млрд рублей, ВТБ - 175,7 млрд рублей, Банк ДОМ.РФ - 35,1 млрд.

"ДОМ.РФ по поручению президента РФ Владимира Путина реализует ряд программ господдержки, в том числе по льготной ипотеке под 6,5%. Российские банки включились в работу еще до предоставления средств на реализацию программы. На сегодняшний день лимиты распределены. Ее запуск играет значительную роль для всей строительной отрасли и дает возможность не откладывать людям покупку жилья. Еще никогда ставка не была такой низкой, не считая семейной ипотеки", - сказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

По состоянию на 18 июня 2020 года, банками получено 195,6 тыс. заявок, из них рассмотрено 161,8 тыс., одобрено 130,8 тыс. Процент одобрения составляет более 80%. Выдано 45,8 тыс. кредитов на 114,1 млрд рублей, при этом 98% объема выданных кредитов приходится на топ-15 банков.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля и действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года. Первоначальный взнос по программе сейчас составляет 20%. Однако Минфин внес в правительство проект постановления по его снижению до 15%. Максимальный срок кредитования - 30 лет.

Президент Владимир Путин во вторник предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 до 12 млн рублей в московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 до 6 млн рублей - в других регионах. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, правительство примет соответствующее постановление до конца текущей недели.