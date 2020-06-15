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Хуснуллин заявил, что рано обсуждать продление программы льготной ипотеки под 6,5%

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Правительство пока не рассматривает возможность продления льготной программы ипотеки под 6,5% годовых, сообщил в понедельник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Сказать, что мы еще дополнительно будем развивать (эту программу - ИФ), пока об этом говорить рано. Программа действует до 1 ноября, потому что сегодня мы компенсируем процентную ставку, деньги в экономику приходят сегодня, но потом мы будем из бюджета компенсировать проценты весь срок ипотечных кредитов, мы и так взяли очень большие обязательства на бюджет", - сказал Хуснуллин в прямом эфире РБК.

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Он добавил, что правительство пока не рассматривает вопрос продления программы.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин сообщил, что программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых может быть донастроена в случае необходимости.

"Мы предусмотрели программу льготной ипотеки по ставке 6,5%. Посмотрим, как она работает, что здесь нужно донастроить", - сказал Путин.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля и действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года. Максимальная сумма ипотеки составляет 8 млн рублей в столичном регионе, Петербурге и Ленинградской области, 3 млн рублей - в других регионах. Срок кредитования составляет до 30 лет.

Марат Хуснуллин

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