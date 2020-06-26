Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:31Заразились
на 26.06В России 620 794+6 800В мире 9 609 829+179 313

Списки избирателей в Москве будут выверять ежедневно до 1 июля для исключения двойного голосования

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Москве в ежедневном режиме до 1 июля - основного дня голосования по вопросу поправок в Конституцию РФ - будут проводиться выверки списков избирателей, в том числе записавшихся на электронного голосование, для исключения возможности проголосовать повторного, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

МоскваПолиция начала расследование того, как журналист Лобков дважды проголосовалПолиция начала расследование того, как журналист Лобков дважды проголосовалЧитать подробнее

"Что очень важно, мы ввели системную работу по выверке всех баз данных: электронной базы данных, ЦИКовской базы данных, УИКов, ТИКов и так далее. И это работу проводим в постоянном режиме. Ежедневно, и по итогам перед первым числом - полная выверка баз данных. Это исключает всякие провокации и попытки задвоения голосов и так далее", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу.

По его словам, изначально такую выверку предлагалось сделать 30 июня накануне основного дня общероссийского голосования.

"По предложению наблюдателей и Общественной палаты мы делаем ежедневно такую работу. Просто ежедневно сверяем, вычищаем. При малейшем подозрении мы информируем людей, что да - у вас какие-то технические погрешности (в возможности электронного голосования - ИФ), поэтому лучше придите, проголосуйте на избирательном участке. Но это небольшой процент, огромное количество людей очень удобно и комфортно проголосовали", - заметил мэр Москвы. Он также призвал исключить попытки к принуждению голосования.

"Моя принципиальная позиция - люди должны голосовать добровольно, их никто не должен принуждать, а кто будет принуждать, того будем бить по рукам", - добавил Собянин.

Эксперимент Павла Лобкова

Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что журналист Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию: сначала на избирательном участке №141 и через час - онлайн. Согласно процедуре, утвержденной Центризбиркомом, избирателям, которые подали заявление на электронное голосование, не должны выдавать бюллетени, они смогут проголосовать на участке только 1 июля, когда электронное голосование завершится.

Полиция возбудила по факту повторного голосования дело об административном нарушении, а глава ЦИК Элла Памфилова назвала двойное голосование провокацией.

Москва

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей

Еще 25 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

На рекультивацию полигона "Кучино" в Балашихе потратили 4 млрд рублей

На рекультивацию полигона "Кучино" в Балашихе потратили 4 млрд рублей

Двое детей утонули в котловане в подмосковном садовом товариществе

В Москве вручную сверят списки избирателей во избежание повторного голосования

Бюллетени в урне на участке, где проголосовал Лобков, признаны недействительными

Собянин заявил, что Москва пока не готова полностью открыться для туристов

Собянин заявил, что Москва пока не готова полностью открыться для туристов

Полиция начала расследование того, как журналист Лобков дважды проголосовал

Полиция начала расследование того, как журналист Лобков дважды проголосовал

Мосгоризбирком не жаловался в полицию на двойное голосование Павла Лобкова

Мосгоризбирком не жаловался в полицию на двойное голосование Павла Лобкова

Мосгорсуд признал законным арест Верзилова на 15 суток за брань на улице

Мосгорсуд признал законным арест Верзилова на 15 суток за брань на улице
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');