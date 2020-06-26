Списки избирателей в Москве будут выверять ежедневно до 1 июля для исключения двойного голосования

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Москве в ежедневном режиме до 1 июля - основного дня голосования по вопросу поправок в Конституцию РФ - будут проводиться выверки списков избирателей, в том числе записавшихся на электронного голосование, для исключения возможности проголосовать повторного, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Что очень важно, мы ввели системную работу по выверке всех баз данных: электронной базы данных, ЦИКовской базы данных, УИКов, ТИКов и так далее. И это работу проводим в постоянном режиме. Ежедневно, и по итогам перед первым числом - полная выверка баз данных. Это исключает всякие провокации и попытки задвоения голосов и так далее", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу.

По его словам, изначально такую выверку предлагалось сделать 30 июня накануне основного дня общероссийского голосования.

"По предложению наблюдателей и Общественной палаты мы делаем ежедневно такую работу. Просто ежедневно сверяем, вычищаем. При малейшем подозрении мы информируем людей, что да - у вас какие-то технические погрешности (в возможности электронного голосования - ИФ), поэтому лучше придите, проголосуйте на избирательном участке. Но это небольшой процент, огромное количество людей очень удобно и комфортно проголосовали", - заметил мэр Москвы. Он также призвал исключить попытки к принуждению голосования.

"Моя принципиальная позиция - люди должны голосовать добровольно, их никто не должен принуждать, а кто будет принуждать, того будем бить по рукам", - добавил Собянин.

Эксперимент Павла Лобкова

Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что журналист Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию: сначала на избирательном участке №141 и через час - онлайн. Согласно процедуре, утвержденной Центризбиркомом, избирателям, которые подали заявление на электронное голосование, не должны выдавать бюллетени, они смогут проголосовать на участке только 1 июля, когда электронное голосование завершится.

Полиция возбудила по факту повторного голосования дело об административном нарушении, а глава ЦИК Элла Памфилова назвала двойное голосование провокацией.