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"Ясная Поляна" открылась для посетителей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Тульской области открылся музей-усадьба Льва Толстого "Ясная поляна". С 3 июля по заповеднику проводятся экскурсии для групп не больше чем из пяти человек, сообщила пресс-служба музея.

Пандемия коронавируса

Дом Толстого и Флигель Кузминских можно посетить и экскурсовода. Одновременно в здание будут пускать не больше десяти человек.

Возобновляет свою работу конюшня. По выходным в Кузне мастера народного творчества проводятся мастер-классы.

Также открылись филиалы музея. В усадьбах Никольское-Вяземское и Пирогово, в Крапивенском краеведческом музее, а также в музейных комплексах на станциях Козлова Засека и Щекино экскурсии будут проводиться для групп не более пяти человек.

При посещении зданий, а также во время проведения экскурсий по заповеднику необходимо соблюдение масочного режима и социальной дистанции, отметили в пресс-службе.

"Ясная Поляна" и ее филиалы закрылись с 18 марта из-за коронавируса.

Ясная Поляна - родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII - начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.

Хроника коронавируса. Июль.

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Тульская область Ясная поляна Лев Толстой коронавирус

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