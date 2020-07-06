Музей Чайковского в Клину проведет ежегодный музыкальный фестиваль под открытым небом

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину пройдет с 31 июля по 9 августа, сообщили в Минкультуры Подмосковья. Все концерты форума пройдут на открытом воздухе, для гостей на большой поляне заповедника подготовят площадку на 600 мест со специальной рассадкой.

Сейчас чиновники вырабатывают правила для организаторов и зрителей мероприятия.

В программе фестиваля выступления артистов разных направлений искусства: музыки, драматического театра, балета. В Клин приглашены актеры Евгений Миронов и Елизавета Боярская, музыканты Игорь Бутман, Денис Мацуев, Юрий Башмет и Владимир Федосеев, артист балета Николай Цискаридзе и многие другие.