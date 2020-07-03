Бизнесмена из "списка Титова" Зотова отпустят из СИЗО после поручения Путина разобраться

Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Следователь изменил меру пресечения члену "списка Титова", экс-руководителю компании "Трансфин-М" Дмитрию Зотову, который обвиняется в мошенничестве, на подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следователем Управления на транспорте МВД России по ЦФО вынесено постановление об изменении меры пресечения Дмитрию Зотову, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), на подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказала Волк.

Она подчеркнула, что данное решение принято с учетом гарантий Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, а также позиции органов прокуратуры.

Как напомнила официальный представитель ведомства, уголовное дело было возбуждено в августе 2019 года. По данным следствия, бывший директор ПАО "Трансфин-М" Зотов может быть причастен к незаконному перенайму имущества данной компании на подконтрольную фирму. Зотов является участником "списка Титова" куда входят бизнесмены, покинувшие Россию, опасаясь уголовного преследования, но желающие вернуться на родину в случае предоставления им гарантий на справедливое разбирательство и что они не будут арестованы по приезде. Однако Зотов был арестован на следующий день после возвращения в Москву.

2 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин дал поручение разобраться в ситуации с арестом члена "списка Титова" Зотова.

"Действительно, в рамках этой работы Титовым (уполномоченным по правам предпринимателей в РФ Борисом Титовым - ИФ) были достигнуты договоренности о возвращении Зотова в Россию, действительно, он сейчас арестован, и действительно, есть поручение президента разобраться с этой ситуацией", - сказал он журналистам в ответ на просьбу подтвердить появившуюся в СМИ информацию о том, что президент поручил генпрокурору проверить обстоятельства ареста бизнесмена.

Вместе с тем, Песков отметил, что в Кремле традиционно не комментируют служебную переписку.

Зотов возглавлял Трансфин-М с 2012 по ноябрь 2018 года.

"Трансфин-М" занимается лизингом железнодорожного транспорта, производственного технологического оборудования, спецтехники, автотранспорта и воздушных судов. Зотов покинул пост главы компании осенью 2018 года.