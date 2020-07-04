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Освобожденный из СИЗО бизнесмен Зотов уверен в объективном расследовании его дела

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Бывший руководитель компании "Трансфин-М" Дмитрий Зотов надеется на благополучный исход и объективное расследование своего уголовного дела о мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

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"Я уверен, что мое дело будет расследоваться по закону. Уверен, что российское правосудие правильно оценит ситуацию и все будет хорошо", - цитирует пресс-служба слова Зотова, который уже покинул СИЗО.

Он также отметил, что вернулся в страну, чтобы участвовать во всех следственных действиях и давать показания.

Предприниматель из "списка Титова" обвиняется в особо крупном мошенничестве.

Накануне в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре сообщили, что Зотову была изменена мера пресечения на подписку о невыезде в связи с выявленными прокурорами нарушениями уголовно-процессуального кодекса.

В свою очередь официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что следствием транспортного управления полиции по ЦФО принято решение об изменении меры пресечения Зотову с учетом гарантий Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Зотов входит в так называемый "список Титова", состоящий из бизнесменов, покинувших Россию из опасений уголовного преследования, но выразивших потом желание вернуться на родину в случае предоставления гарантий на справедливое судебное разбирательство. Входящие в список предприниматели также рассчитывают, что по возвращению в РФ им не грозит мера пресечения в виде ареста.

Несмотря на это Зотов был арестован на следующий день после возвращения в Москву.

Зотов возглавлял "Трансфин-М" с 2012 по ноябрь 2018 года. Компания занимается лизингом железнодорожного транспорта, производственного технологического оборудования, спецтехники, автотранспорта и воздушных судов.

Дмитрий Зотов Трансфин-М Борис Титов

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