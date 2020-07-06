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Губернатор попросил проверить авторов сообщения о закрытии Мурманска из-за коронавируса

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Мурманской области Андрей Чибис попросил проверить авторов и распространителей слухов об ограничении въезда и выезда из Мурманска из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Он назвал эти сообщения фейковыми.

Пандемия коронавируса

По его словам, региональный оперативный штаб прогнозировал увеличение числа заразившихся коронавирусом в областном центре, но решение о закрытии города даже не обсуждалось.

"Если какое-либо решение принимается, мы всегда об этом сообщаем заблаговременно", - сказал он.

Губернатор также отметил, что получает много обоснованных жалоб на медленную работу "скорой помощи". Он поручил министру здравоохранения региона Дмитрию Панычеву в течение двух часов представить доклад с набором решений по исправлению ситуации.

По данным оперативного штаба Мурманской области на утро воскресенья, в регионе было подтверждено 5 903 случая заражения коронавирусом, из них 2 293 случая приходится на Белокаменку. В Мурманске наблюдается стабильный прирост заболеваемости: 110 заразившихся за последние сутки, всего с начала пандемии - 2 222 случая.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января – 06 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Андрей Чибис Мурманская область Мурманск Белокаменка Дмитрий Панычев коронавирус

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