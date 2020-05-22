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Отдел линейной полиции в Мурманске стал очагом коронавируса

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Очаг коронавируса в Мурманске возник среди сотрудников одного из силовых ведомств.

Оперштаб Заполярья сообщает в пятницу, что 65 заболевших проходят лечение и переносят болезнь в легкой форме. Работа ведомства, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, продолжается без изменений.

Уточняется, что коронавирус был выявлен во время профилактического обследования. "Определен полный круг контактных лиц, протестировано более 200 человек", - сообщают в оперштабе.

Информированный источник "Интерфакса" добавил, что очаг коронавируса в линейной полиции.

По данным оперативного штаба Мурманской области, по состоянию на 10:30 пятницы (время совпадает с московским) в Мурманске общее количество больных выросло до 191. Ранее в Мурманске с начала пандемии выявлялись единичные случаи.

В четверг на брифинге губернатор Заполярья Андрей Чибис сообщил, что в Мурманске возник очаг коронавируса. "Очаг у одного из работодателей, который сегодня локализован (...) Мы следим за ситуацией", - сказал Чибис, не уточняя название предприятия или отрасль, в которой оно работает.

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