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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:32Заразились
на 06.07В России 687 862+6 611В мире 11 449 707+182 398

РФ опустилась на четвертое место в мире по количеству случаев COVID-19.

РФ опустилась на четвертое место в мире по количеству случаев COVID-19.
Архивное фото
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в России за сутки выросло на 6 611, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Суточный прирост в РФ продолжает снижаться - показатель в понедельник оказался самым низким за последние два месяца.

Общее число зараженных в стране достигло 687 862. По этому показателю Россия опустилась с третьего на четвертое место в мире, пропустив вперед быстро "растущую" Индию: согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в этой стране суточный прирост составляет более 24 тыс. случаев, а общим итогом в стране зарегистрировано более 697,4 тыс. диагнозов. В США 2,8 млн зараженных, в Бразилии - 1,6 млн.

Больше всего новых случаев в Москве - 685. В Московской области 292 новых заболевших, в ХМАО - 289, в Петербурге - 280, в Свердловской области - 270.

Скончались за последние сутки 135 человек, за весь период - 10 296.

Поправились и выписаны 454 329 пациентов, в том числа 3 579 за последние 24 часа.

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