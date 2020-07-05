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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:50Заразились
на 05.07В России 681 251+13 368В мире 11 267 309+192 431

Индия приближается к "тройке" лидеров по числу заражений COVID-19

Индия приближается к "тройке" лидеров по числу заражений COVID-19
Женщине помечают палец чернилами прежде чем сделать тест на COVID-19 в школе, ставшей центром для их проведения, в Нью-Дели
Фото: Reuters

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Индии в воскресенье сообщили о самом большом суточном увеличении количества заражений COVID-19, и страна в скором времени может "потеснить" Россию и занять третье место в списке "лидеров" по этому показателю, сообщают индийские СМИ.

Так, по официальным данным, в воскресенье в Индии зафиксировали почти 25 тыс. новых случаев заражения, 613 пациентов скончались. С момента начала пандемии коронавируса столь резкого суточного увеличения числа заболевших в Индии еще не наблюдалось.

Пандемия коронавируса

Согласно данным сайта Worldometers, в Индии за всем время выявили около 675 тыс. случаев заражения COVID-19, 19 тыс. заразившихся умерли. Западные СМИ отмечают, что, с учетом быстрого распространения заболевания в Индии, в скором времени эта страна по количеству случаев заболевания обойдет РФ.

На первом месте идут США, на втором - Бразилия.

В Соединенных Штатах по состоянию на 08:00 по московскому времени в воскресенье выявлено 2 млн 839 тыс. 436 заболевших, скончались 129 тыс. 676, излечились 894 тыс.

В Бразилии число инфицированных достигло 1 млн 577 тыс. 004, умерли 64 тыс. 265, вылечены 990 тыс.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 681 251 случай коронавирусной инфекции, 10 161 умерший и 450 750 выписанных (3 871 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 220 340.

Хроника коронавируса. Июль.

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