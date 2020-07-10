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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:56Заразились
на 09.07В России 707 301+6 509В мире 12 268 518+227 038

Число жертв COVID-19 в мире превысило 554 тысяч, число заболевших - более 12,26 млн

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло по состоянию на 8:00 пятницы по московскому времени 554 924, увеличившись за сутки на 6 010 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

На 08:00 четверга этот показатель составлял 5 356.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 8:00 пятницы насчитывалось 12 268 518 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 255 798 инфицированных против 213 277 сутками ранее, излечились 6,74 млн человек.

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Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США и Бразилии.

В Соединенных Штатах по состоянию на 8:00 утра пятницы по Москве выявлено 3 117 946 заболевших (рост за сутки - 63 251), скончались 133 290 человек (рост за сутки - 991), излечились 969 тыс.

В Бразилии число инфицированных достигло 1 755 779 (рост за сутки - 42 619,), умерли 69 184 (рост за сутки - 1 220), вылечены более 1 млн 17 тыс.

На третьем месте по количеству больных остается Индия, где за минувшие сутки число больных выросло с 767 296 до 793 802 при 21 640 летальных исходах и 495 тыс. выздоровевших.

По числу умерших на третьем месте стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 44 687 человек, заразились 289 154 человек.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 71,5. В США на 1 млн населения скончались 410 человек, в Бразилии - 326, Индии - в 16, в Великобритании - 657.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января – 10 июля 2020 годаПандемия коронавируса
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