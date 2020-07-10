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В Минэнерго увидели в РФ потенциал экспортера услуг по поглощению парниковых газов

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Россия могла бы стать поставщиком услуг по поглощению парниковых газов, выделяемых другими странами. Об этом заявил заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Петр Бобылев.

"Российская Федерация, занимая первое место в мире по площади лесов, должна быть экспортером своей "поглощающей способности" парниковых газов в другие страны, а не вводить дополнительные ограничения внутри страны. Мы вполне способны стать крупнейшим игроком на рынке неких "поглощающих единиц", учитываемых как в качестве вклада в сокращение углеродных выбросов других стран, так и при учете трансграничных выбросов парниковых газов промышленностью и транспортом РФ, в рамках так называемого углеродного следа", - приводятся его слова в сообщении Минэнерго РФ.

Такое мнение Бобылев высказал, выступая на совместном заседании комитета по природопользованию и экологии ТПП РФ и Совета по экологии Ассамблеи народов Евразии, где обсуждалось законодательное регулирование парниковых газов и создание углеродного рынка

"Мы должны помнить, что и на международной арене первоочередной нашей задачей является защита конституционных прав граждан, защита их экономического благосостояния, а также защита нашего бизнеса. Считаю, что предоставление РФ своего рода услуги по поглощению парниковых газов от эмитентов других стран позволит нам не только защитить экономические интересы РФ, но и нивелировать риски возможного финансового ущерба от введения углеродных налогов нашими партнерами", - отметил Бобылев.

Но для реализации такой инициативы нужны совместные усилия со стороны государства при содействии отраслевого, экспертного и научного сообщества, подчеркнул он.

Бобылев считает, что не стоит медлить с продвижением идеи экспорта услуг по поглощению парниковых газов, а также с актуализацией методик учета поглощающей способности российских лесов. В противном случае это грозит крупнейшим российским экспортерам в промышленности и энергетике "существенными последствиями" на фоне обсуждений о введении углеродного налога в ЕС.

Минэнерго Петр Бобылев

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