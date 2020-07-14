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"РусАЛ" предложил сменить менеджмент "Норникеля" после череды аварий

У алюминиевой компании возникли сомнения в компетентности этих людей

"РусАЛ" предложил сменить менеджмент "Норникеля" после череды аварий
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - "РусАЛ" после череды экологических аварий усомнился в компетентности менеджмента ГМК "Норникель" и его способности управлять группой, говорится в заявлении компании.

Авария на ТЭЦ в Норильске

"Также возникает вопрос к совету директоров, насколько он способен влиять на происходящее в компании и отдает ли отчет в том, что данная ситуация неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов со стороны экологического и инвестиционного сообществ", - продолжили в "РусАЛе".

В связи с этим алюминиевая компания предложила совету директоров "Норникеля" через резолюцию потребовать от Владимира Потанина как управляющего партнера поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и "изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности".

"РусАлу" принадлежит второй по величине пакет "Норникеля" после доли Владимира Потанина.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в "Норникель") из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара в грунт и водоемы вылилось около 21 000 тонн солярки. Авария стала второй крупнейшей в России после разлива 94 000 тонн нефти в Коми в 1994 году. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске в рекордные 147,8 млрд рублей. В "РусАле" назвали размер ущерба "неожиданным". "Мы уверены, что совместными усилиями акционеры смогут найти решение в этой непростой ситуации", - отметили тогда в компании.

В конце июня "Норникель" обнаружил, что на Талнахской обогатительной фабрике (ТОФ) по меньшей мере дважды сливали техническую воду из хвостохранилища в тундру. По итогам внутреннего расследования были уволены директор и главный инженер предприятия.

12 июля стало известно, что около 44,5 тонн авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель").

Разлив топлива в Норильске

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РусАЛ Норникель Владимир Потанин Норильск

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