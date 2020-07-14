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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:34Заразились
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Что произошло за день: вторник, 14 июля

Исследование о заразности коронавируса, ждущие российских туристов страны и официальный выход Spotify на российский рынок

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Ассоциации туроператоров России назвали страны, готовые принимать российских туристов "хоть завтра". Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ. Хорватия объявила, что при въезде в страну иностранцы должны предъявить справку об отсутствии коронавируса, а также ваучер на проживание.

- Исследование в Москве показало, что заразность пациентов с COVID-19 не зависит от тяжести болезни. Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что среди людей, с которыми близко контактировали носители коронавируса, заразился каждый пятый. В России за сутки зарегистрировали еще 6 248 случаев заражения, из них в Москве - 613. Между тем в Сеченовском университете завершился первый этап клинических испытаний вакцины.

- "РусАЛ" предложил сменить менеджмент "Норникеля" после череды аварий. Также владелец второго по величине пакета "Норникеля" предложил совету директоров потребовать переноса головного офиса компании в Норильск и изменения отношения к вопросам экологии и безопасности.

- ЦИК Белоруссии отказался зарегистрировать Виктора Бабарико кандидатом в президенты. Комиссия объяснила решение тем, что экс-глава "Белгазпромбанка" причастен к противоправной деятельности, а также использовал помощь из-за рубежа. Зарегистрированы пять кандидатов: глава государства Александр Лукашенко, экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и жена блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская.

- "Аэрофлот" запланировал снижение цен на билеты в эконом-классе на 30% до 2028 года. Такая цель заложена в новой стратегии "30/30", которую гендиректор Виталий Савельев представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Авиакомпания "Аэрофлот" сосредоточится на дальнемагистральных рейсах, часть его перелетов примет на себя "Победа", а "Россия" будет заниматься социальными направлениями.

- Во Франции отметили День взятия Бастилии. Праздник прошел по сокращенной программе и был посвящен медикам, которые участвуют в борьбе с коронавирусом. После церемонии медработники устроили в центре Парижа акцию с требованием повысить им зарплату, произошли столкновения с полицией.

- Spotify официально объявил о запуске в России с 15 июля. Музыкальным сервисом можно пользоваться бесплатно или по подписке, которая позволяет отключить рекламу. Приложение уже доступно к скачиванию.

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