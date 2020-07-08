В Кремле не заметили тренда на усиление преследования российских журналистов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не видят оснований говорить об участившихся преследованиях журналистов со стороны правоохранительных органов, призывают не делать обобщений на этот счет.

"Нет, мы такого тренда не замечаем, не видим", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, "нужно исходить из конкретики". "Я бы предложил не обобщать", - заключил пресс-секретарь президента.

Он также подчеркнул, что Кремль не занимается вопросом задержания журналистов, вышедших с одиночными пикетами в защиту советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

"Мы ничего не думаем на этот счет, это вопрос к правоохранительным органам, а не к Кремлю", - сказал Песков.

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