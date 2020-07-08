Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:03Заразились
на 08.07В России 700 792+6 562В мире 11 829 602+209 506

В Кремле не заметили тренда на усиление преследования российских журналистов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не видят оснований говорить об участившихся преследованиях журналистов со стороны правоохранительных органов, призывают не делать обобщений на этот счет.

"Нет, мы такого тренда не замечаем, не видим", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, "нужно исходить из конкретики". "Я бы предложил не обобщать", - заключил пресс-секретарь президента.

Он также подчеркнул, что Кремль не занимается вопросом задержания журналистов, вышедших с одиночными пикетами в защиту советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

"Мы ничего не думаем на этот счет, это вопрос к правоохранительным органам, а не к Кремлю", - сказал Песков.

Новость дополняется

Дмитрий Песков Иван Сафронов

Новости

Песков в связи с делом Сафронова призвал не принимать резонанс в СМИ за общественный

Пандемия коронавируса

Мантуров сообщил о резком падении спроса на маски в РФ в связи с уходом COVID-19

Мантуров сообщил о резком падении спроса на маски в РФ в связи с уходом COVID-19
Дело против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова

Сафронова не уволили из "Роскосмоса"

Больше 900 СМИ не получили господдержку из-за бюрократических сложностей

Журналисту Азару снова грозит до 30 суток ареста за одиночный пикет

Журналисту Азару снова грозит до 30 суток ареста за одиночный пикет
Авария на ТЭЦ в Норильске

"Норникель" будет оспаривать размер ущерба окружающей среде от утечки топлива

"Норникель" будет оспаривать размер ущерба окружающей среде от утечки топлива

Социологи выяснили, что россияне стали лояльнее относиться к неравным бракам

Дело против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова

Адвокаты Сафронова отказались дать подписку о неразглашении данных следствия

УК собрались дополнить статьей о 10 годах колонии за нарушение территориальной целостности РФ

Пандемия коронавируса

В России коронавирус нашли еще у 6 562 человек

В России коронавирус нашли еще у 6 562 человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');