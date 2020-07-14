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Крым отменил двухнедельный карантин для приезжих из-за границы

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Власти Крыма отменяют со среды, 15 июля, обязательный 14-дневный карантин для приезжающих в республику из зарубежья.

"Пункт 2 указа признать утратившим силу", - говорится в поправке главы Крыма Сергея Аксенова к его мартовскому указу "О введении режима повышенной готовности на территории республики Крым".

В этом пункте, в частности, говорилось, что прибывающие в Крым из зарубежных стран обязаны представлять "достоверные сведения путем заполнения анкеты" и должны "соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции в условиях обсерватора".

На днях Аксенов заявил, что возвращения в Крыму к практике обсервации в связи с ситуацией по коронавирусу уже не будет.

"В теории – да, но на практике такого уже не будет. Курортный сезон начался, и все решения, связанные с откатом назад, я имею ввиду об открытии турбизнеса, повлекут еще большие последствия. На мой взгляд, надо уже научиться выживать с теми реалиями, которые есть. Коронавирус от нас никуда не уйдет, мы это все понимаем. Считаю, что возврата к прежним ограничениям уже не будет", - сказал Аксенов на онлайн-пресс-конференции 8 июля.

Он подчеркнул, что за жизнь каждого гражданина в Крыму готовы бороться индивидуально. "У нас сегодня в резерве 956 коек, заполнено из них менее 10 процентов", - добавил глава республики.

В Крыму новым типом коронавируса, по данным властей, заразились с начала пандемии 889 человек, из них выздоровели 657 человек, скончались 12 пациентов.

Крым

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