В России отменен карантин для приезжающих из-за рубежа

Аэропорт "Шереметьево" Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Новые правила профилактики новой коронавирусной инфекции для прибывающих в Россию вступают в силу в среду: вместо обязательной 14-дневной самоизоляции можно обойтись тестом на COVID-19.

По новым правилам, иностранные граждане могут предъявить на границе результат теста на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученный не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию, и по возможности представить результаты тестирования на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2. Если результатов нет, гражданину нужно будет платно пройти ПЦР-тест в России в течение трех дней.

Граждане России, вернувшиеся из-за рубежа на родину, могут также обойтись без карантина, сдав в течение трех дней после приезда тест на COVID-19 методом ПЦР.

Если тест окажется положительным или состояние здоровья ухудшится, прибывший из-за границы должен изолироваться по месту жительства или пребывания и исполнять указания врача.

Изменения анонсировала вице-премьер Татьяна Голикова, затем 13 июля было опубликовано соответствующее постановление главного государственного санитарного врача, главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Перспективы открытия международного авиасообщения

Между тем, изменения в порядок самоизоляции после приезда из-за рубежа были одобрены в рамках обсуждений российского оперативного штаба вокруг возобновления международного авиасообщения, следует из протокола заседания штаба от 6 июля. Вопрос об открытии рейсов за рубеж также связан с датой 15 июля: вице-премьер Голикова заявляла, что с этого дня начнутся переговоры с авиационными властями других стран.

По словам Голиковой, предлагается следующий механизм – для открытия авиасообщения, во-первых, должна быть достигнута взаимная договоренность об организации рейсов с Россией: РФ здесь будет руководствоваться "принципом взаимности" и существующими международными договорами.

Во-вторых, в государстве, с которым Россия возобновит авиасообщение, должны быть выполнены три эпидемиологических критерия.

Первый критерий – это показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения (не более 40). Второй – среднесуточный прирост новых случаев за 14 дней (не более 1%). И третий – показатель распространения инфекции, который не должен превышать единицу.

Российские авиационные власти, добавила Голикова, должны будут провести переговоры с иностранными властями, "чтобы было понятно, какие государства сегодня будут соответствовать этим критериям и которые готовы также возобновить авиационное сообщение с Российской Федерацией".

Авиационные власти России будут передавать в правительство данные о переговорах с иностранными властями раз в одну-две недели. Каждые две недели они будут оценивать эпидемиологическую обстановку в странах и принимать решение.

Между тем, источник в крупной авиакомпании на прошлой неделе сообщал, что уже готов список стран, которые отвечают критериям – их предложил Роспотребнадзор. В этот список, по сведениям источника, вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка. По мнению специалистов Роспотребнадзора, эти страны полностью соответствуют критериям оценки эпидемической ситуации, которые разработало само ведомство. Роспотребнадзор список не прокомментировал.