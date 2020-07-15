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Хозяйку омской сети аптек задержали за продажу сильнодействующих веществ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Омске полиция выявила сеть аптек, в которых сильнодействующие вещества продавали без рецепта и без чека, сообщила пресс-служба МВД. Задержана хозяйка сети и три фармацевта.

По версии следствия, подозреваемые для конспирации пользовались сленговыми названиями препаратов, чтобы исключить их продажу посторонним покупателям. При поступлении товара в аптеку фармацевты избавлялись от потребительской упаковки "с целью сокрытия сведений, позволяющих в дальнейшем идентифицировать проданный ими препарат".

Двое подозреваемых арестованы, двое отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. При обысках у них нашли более 54 000 единиц сильнодействующих веществ.

Омск МВД

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