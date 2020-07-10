Задержаны двое депутатов краевой Думы Хабаровского края

Еще у ряда депутатов от ЛДПР проходят обыски

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Обыски проходят у депутатов Законодательной Думы Хабаровского края, два депутата задержаны правоохранительными органами, сообщил первый заместитель председателя парламента региона Сергей Зюбр.

"У многих депутатов, членов ЛДПР, проходят обыски в квартирах", - сказал Зюбр в пятницу журналистам.

Ранее в СМИ сообщалось, что двое депутатов краевой думы задержаны в рамках расследования уголовного дела в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Главу региона задержали 9 июля. Его обвиняют в организации убийств и покушения на убийство.

По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. Как заявили в СКР, четверо фигурантов уголовного дела уже находятся под арестом. Соучастники, утверждает следствие, дали показания на Фургала как организатора преступлений.

Кроме того, подчеркнули в СКР, в настоящее время Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям.

Фургал не признал вину в инкриминируемых ему преступлениях. Губернатор находится в изоляторе временного содержания на Петровке.

В пятницу Басманный суд Москвы должен решить вопрос об избрании ему меры пресечения.