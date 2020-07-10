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Задержаны двое депутатов краевой Думы Хабаровского края

Еще у ряда депутатов от ЛДПР проходят обыски

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Обыски проходят у депутатов Законодательной Думы Хабаровского края, два депутата задержаны правоохранительными органами, сообщил первый заместитель председателя парламента региона Сергей Зюбр.

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

"У многих депутатов, членов ЛДПР, проходят обыски в квартирах", - сказал Зюбр в пятницу журналистам.

Ранее в СМИ сообщалось, что двое депутатов краевой думы задержаны в рамках расследования уголовного дела в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Главу региона задержали 9 июля. Его обвиняют в организации убийств и покушения на убийство.

По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. Как заявили в СКР, четверо фигурантов уголовного дела уже находятся под арестом. Соучастники, утверждает следствие, дали показания на Фургала как организатора преступлений.

Кроме того, подчеркнули в СКР, в настоящее время Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям.

Фургал не признал вину в инкриминируемых ему преступлениях. Губернатор находится в изоляторе временного содержания на Петровке.

В пятницу Басманный суд Москвы должен решить вопрос об избрании ему меры пресечения.

Хабаровский край Сергей Фургал

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