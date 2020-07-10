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Двое депутатов думы Хабаровского края от ЛДПР арестованы до 8 сентября

Двое депутатов думы Хабаровского края от ЛДПР арестованы до 8 сентября
Архивное фото
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Двое депутатов Законодательной думы Хабаровского края Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов арестованы по решению Центрального районного суда Хабаровска по подозрению в мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Депутаты арестованы до 8 сентября по ч. 4 ст. 159 УК РФ (приготовление к мошенничеству)", - сказали в суде. По информации собеседника агентства, в рамках этого дела арестован еще один представитель коммерческой структуры. В отношении другого коммерсанта мера пресечения в настоящее время рассматривается.

Ранее первый заместитель председателя Законодательной думы Хабаровского края Сергей Зюбр сообщил журналистам, что после задержания 9 июля губернатора Хабаровского края Сергея Фургала представители правоохранительных органов провели обыски у пяти членов фракции ЛДПР краевой думы.

"У многих депутатов, членов ЛДПР, проходят обыски в квартирах. Двух депутатов Кузнецова и Козлова бросили в ИВС (изолятор временного содержания - ИФ), это вопиющий случай такого отношения к нашей партии, партии ЛДПР", - сказал Зюбр в пятницу журналистам.

Ранее в СМИ сообщалось, что задержание депутатов может быть связано с расследованием уголовного дела в отношении Фургала, которого подозревают в организации убийства и покушении на убийство. Оба депутата ранее работали на заводе "Амурсталь", в состав учредителей которого входит супруга губернатора.

Дело Фургала

О задержании Фургала СКР сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах.

Как заявили в СКР, четверо фигурантов уголовного дела уже находятся под арестом. Соучастники, как утверждает следствие, дали показания на Фургала как организатора этих преступлений.

Кроме того, добавили в СКР, Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным в Хабаровском и Приморском краях, а также Амурской области. В пятницу Басманный суд Москвы (Фургала ранее доставили из Хабаровска в столицу) решит вопрос об избрании меры пресечения чиновнику.

Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края в сентябре 2018 года.

Хроника 09 – 10 июля 2020 годаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сергей Кузнецов Дмитрий Козлов Хабаровский край ЛДПР Сергей Фургал

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