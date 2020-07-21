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Четверых фигурантов дела завода "Амурсталь" оставили под арестом

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Четверых фигурантов уголовного дела о мошенничестве на металлургическом заводе "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре, суд оставил под арестом после обжалования меры пресечения, сказано на сайте Хабаровского краевого суда.

Двое депутатов краевой Законодательной думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, по решению Центрального районного суда Хабаровска 10 июля были арестованы.

Одновременно под арест были помещены еще двое фигурантов дела – бизнесмены Евгений Аверьянов и Николай Шухов.

Защита подозреваемых обжаловала меру пресечения, но Хабаровский краевой суд оставил ее прежней. Суд оставил фигурантов в СИЗО до 8 сентября.

Все четверо арестованных проходят по статьям 30 ч. 3, статья 159 ч. 4 УК РФ – "Приготовление к мошенничеству". Дело связано с заводом "Амурсталь".

До 27 февраля 2020 года Кузнецов был генеральным директором завода, а Козлов его заместителем по безопасности.

Уголовное дело возбудили по заявлению основного владельца предприятия Павла Бальского, который заподозрил топ-менеджеров в серых финансовых схемах. На заводе около месяца назад прошла доследственная проверка и опрос сотрудников.

Завод "Амурсталь" – единственный на Дальнем Востоке металлургический завод, производящий сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой прокат. Собственники завода – Павел Бальский с долей в 75% через АО "Армада" и Лариса Стародубова с долей в 25%. По информации местных СМИ, Стародубова была женой арестованного по обвинению в организации заказных убийств и покушении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Хабаровский край Комсомольск-на-Амуре Амурсталь Сергей Фургал

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