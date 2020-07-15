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В Совете Федерации озаботились судьбой свидетеля по делу Фургала

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова заявила, что с февраля не может получить информацию о состоянии здоровья арестованного Николая Мистрюкова, который дал показания на губернатора Сергея Фургала по делу о заказных убийствах. Она сказала это, когда в Совете Федерации выступала омбудсмен Татьяна Москалькова.

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

"Есть данные, что Мистрюков в СИЗО заболел раком и ослеп. Связь с ним на сегодняшний день потеряна", - сказала она.

Сенатор 3 февраля 2020 года направляла Москальковой запрос по жалобе жены Николая Мистрюкова, который содержится в СИЗО "Лефортово", и просила помочь организовать независимое медицинско-психологическое обследование арестованного. 27 мая Грешнякова получила ответ, что ее заявление направлено первому замдиректора ФСИН Анатолию Рудому.

Сенатор добавила, что по данным представителей ОНК, посетивших Фургала в СИЗО, "у него начались проблемы со здоровьем, которые могут представлять опасность его жизни".

Грешнякова также попросила Москалькову "подключиться для контроля за соблюдением прав человека в ВКУ СИЗО №2 ФСИН России в отношении Фургала Сергея Ивановича, который там сейчас содержится".

Губернатора Фургала задержали 9 июля и арестовали по обвинению в организации заказных убийств бизнесменов в 2004-2005 годах. Сообщалось, что обвинение в его адрес построено на показаниях бизнесмена Мистрюкова, который был арестован в ноябре 2019 года по обвинению в причастности к этим убийствам.

14 июля с Мистрюковым сумели пообщаться члены ОНК Москвы. Ева Меркачева затем написала в "МК", что он ослеп на один глаз из-за отслоения сетчатки и что у него диагностировали рак органов малого таза. Он не жалуется на обращение в СИЗО, но переживает, что его не обследуют и не лечат, в том числе не дают обезболивающее. В больнице, куда его вывозили три недели назад, манипуляции с ним проводили без обезболивания. До сих пор он отказывался показываться правозащитникам и к ним выходить, потому что ему не объясняли, кто хочет его видеть.

Между тем 10 июля информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Мистрюков взят под госзащиту и обеспечен личной охраной. По его словам, предприниматель заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал показания, изобличающие Фургала в организации убийств.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Торэкс-Хабаровск" на 50% принадлежит Ивану Манохину, оставшиеся доли (по 25%) - гендиректору "Дальпромснаба" (Хабаровский край) Мистрюкову и Ларисе Стародубовой, которая, по данным СМИ, - жена Фургала (ее доля в управлении у ООО "СКРАП ФАР ИСТ").

Группа "Торэкс" специализируется на обработке отходов и лома черных металлов, выручка от продажи за 2019 год составила почти 22 млрд рублей, а чистая прибыль - 459,5 млн рублей. "Амурсталь" - единственный на Дальнем Востоке металлургический завод, производящий сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой и листовой прокат.

Хроника 09 – 15 июля 2020 годаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Хабаровск Хабаровский край Сергей Фургал СКР Москва ЛДПР Николай Мистрюков ОНК Ева Меркачева Татьяна Москалькова

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